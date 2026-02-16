Olimpiadi 2026 Lindsey Vonn lascia l’ospedale e torna negli Usa

Lindsey Vonn ha lasciato l’ospedale di Treviso dopo aver subito quattro interventi chirurgici a causa della brutta caduta durante la discesa libera alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina. La campionessa statunitense è tornata negli Stati Uniti, dove riceverà ulteriori cure. La disavventura si è verificata durante la gara, lasciando preoccupazione tra i tifosi dello sci.

Lindsey Vonn ha lasciato l’ospedale Ca’Foncello di Treviso, dove in questi giorni si è sottoposta a quattro interventi in seguito alla brutta caduta rimediata nella discesa libera alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina. La campionessa statunitense è stata dimessa dalla struttura ieri mattina – stando a quanto si apprende da fonti ospedaliere – ed è ora di ritorno negli Stati Uniti, come aveva preannunciato sui propri canali social. Brignone: “ Dispiaciuta, è stata coraggiosa “. “Mi è dispiaciuto, so cosa vuol dire farsi male e posso dirlo. Sicuramente tutto quello che lei aveva messo in piedi per tornare è stata una grossa avventura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Lindsey Vonn ha lasciato l’ospedale Ca’ Foncello e si è imbarcata per il Colorado, dopo aver ricevuto numerosi peluche dai fan.

