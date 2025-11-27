“Il Barça è già alla seconda estrema unzione della stagione”, scrive El Paìs. Che è “una tradizione tanto catalana quanto i calçots o i panellets, esportata nel mondo intero dalla cinghia di trasmissione blaugrana”. “Basta una sconfitta al Bernabéu perché qualsiasi tifoso attivi la modalità “stagione persa”, anche se il calendario consiglierebbe ancora pazienza nell’accendere il riscaldamento. Se a questo aggiungiamo un secondo inciampo, come quello di Londra, lo stato di allarme è praticamente totale: se la cultura del panico fosse quotata in borsa, il Barça sarebbe oggi il re dell’Ibex 35?. Il bello, continua Rafa Cabeleira, è che anche al Real Madrid l’aria è funerea, nonostante sia in testa alla Liga e abbia la qualificazione Champions ben avviata: siamo alla “teoria dei vasi comunicanti, ora contagiosi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il calcio è un’industria che si regge su dramma precoce e sofferenza, guardate Real e Barça (El Paìs)