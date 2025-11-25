Noleggio con conducente in arrivo 129 autorizzazioni Gallo | Mobilità moderna e efficiente
È stata approvata la graduatoria relativa al bando pubblico per l’assegnazione di nuove autorizzazioni per il servizio di Noleggio con conducente (Ncc) per il trasporto di persone mediante autovettura.Il bando risponde all’esigenza di far fronte alle numerose richieste dei turisti, sempre più. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
A teatro a Belluno ci si arriva in Drincar®?, a bordo di una delle nostre luxury berline Mercedes con autista dedicato a disposizione. #NCC Berlina Mercedes Classe S Premium Plus Long 4matic . drincar.it . #NoleggioConConducente #FriuliVeneziaGiulia #Tri - facebook.com Vai su Facebook
Noleggio con conducente, approvate 129 nuove autorizzazioni. Gallo: «Così miglioriamo i servizi di mobilità» Vai su X
Giunta regionale: in arrivo 129 nuove autorizzazioni Ncc - Approvata la graduatoria relativa al Bando pubblico per l’assegnazione di nuove autorizzazioni per il servizio di Noleggio con conducente (Ncc) per il trasporto di persone mediante autovettura. Secondo giornaledicalabria.it
Calabria, in arrivo 129 nuove autorizzazioni Ncc. Gallo: “vogliamo favorire mobilità moderna, efficiente e capillare” - Approvata la graduatoria relativa al Bando pubblico per l’assegnazione di nuove autorizzazioni per il servizio di Noleggio con conducente (Ncc) per il trasporto di persone mediante autovettura. Si legge su msn.com
Traporti. Servizio Ncc, Regione dà l’ok a 129 nuove autorizzazioni - La Regione ha difatti approvato la graduatoria relativa al Bando pubblico per l’assegnazione delle stesse “licenze” pe ... Si legge su cn24tv.it