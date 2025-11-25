Noleggio con conducente in arrivo 129 autorizzazioni Gallo | Mobilità moderna e efficiente

Reggiotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata approvata la graduatoria relativa al bando pubblico per l’assegnazione di nuove autorizzazioni per il servizio di Noleggio con conducente (Ncc) per il trasporto di persone mediante autovettura.Il bando risponde all’esigenza di far fronte alle numerose richieste dei turisti, sempre più. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Giunta regionale: in arrivo 129 nuove autorizzazioni Ncc - Approvata la graduatoria relativa al Bando pubblico per l’assegnazione di nuove autorizzazioni per il servizio di Noleggio con conducente (Ncc) per il trasporto di persone mediante autovettura. Secondo giornaledicalabria.it

noleggio conducente arrivo 129Calabria, in arrivo 129 nuove autorizzazioni Ncc. Gallo: “vogliamo favorire mobilità moderna, efficiente e capillare” - Approvata la graduatoria relativa al Bando pubblico per l’assegnazione di nuove autorizzazioni per il servizio di Noleggio con conducente (Ncc) per il trasporto di persone mediante autovettura. Si legge su msn.com

noleggio conducente arrivo 129Traporti. Servizio Ncc, Regione dà l’ok a 129 nuove autorizzazioni - La Regione ha difatti approvato la graduatoria relativa al Bando pubblico per l’assegnazione delle stesse “licenze” pe ... Si legge su cn24tv.it

Cerca Video su questo argomento: Noleggio Conducente Arrivo 129