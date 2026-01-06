Giorgia Meloni ha visitato i feriti di Crans Montana al Niguarda

Giorgia Meloni ha visitato i feriti dell’incidente di Crans-Montana presso l’ospedale Niguarda di Milano, prima di partire per Parigi, dove ha partecipato al vertice della coalizione dei “Volenterosi”. La visita ha coinvolto alcuni dei giovani rimasti feriti nella tragedia, offrendo un momento di vicinanza e solidarietà.

Prima di recarsi a Parigi, dove ha partecipato al vertice della coalizione dei "Volenterosi", la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha fatto tappa a Milano per una visita all'ospedale Niguarda, dove sono ricoverati alcuni dei giovani rimasti feriti nella tragedia di Crans-Montana.

Crans-Montana, Meloni al Niguarda parla con le famiglie dei feriti: «Vicinanza del governo». Il ringraziamento ai medici - Ma sicuramente 11 pazienti critici sui quali manteniamo ancora una prognosi riservata». leggo.it

