Crans-Montana Terzi Niguarda | Team partito dall’Italia in supporto di feriti e parenti

Un team multidisciplinare è stato inviato da Niguarda a Crans-Montana per prestare supporto a feriti e familiari. La collaborazione internazionale si basa su un approccio rapido ed efficace, fondamentale in situazioni di emergenza. Lo scouting di personale qualificato permette di garantire un intervento tempestivo e coordinato, assicurando assistenza adeguata a chi ne ha bisogno in contesti complessi come quello delle operazioni di soccorso.

“ Scouting vuol dire mettere insieme un team di persone, un team multidisciplinare, che innanzitutto si muova in maniera leggera e veloce. Leggera vuol dire con poche persone, con poco materiale, e veloce vuol dire nel giro di poche ore o addirittura poche decine di minuti, come è avvenuto in questo caso”. Così la dottoressa Valeria Terzi, anestesista e rianimatore dell’ospedale Niguarda di Milano che ha coordinato il team di medici, infermieri e psicologi inviati in Svizzera all’indomani della tragedia di Capodanno a Crans-Montana per coadiuvare i medici locali, supportare pazienti e parenti e organizzare il ponte aereo per rientri in patria dei feriti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

