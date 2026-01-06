Crans-Montana Terzi Niguarda | Team partito dall’Italia in supporto di feriti e parenti

Un team multidisciplinare è stato inviato da Niguarda a Crans-Montana per prestare supporto a feriti e familiari. La collaborazione internazionale si basa su un approccio rapido ed efficace, fondamentale in situazioni di emergenza. Lo scouting di personale qualificato permette di garantire un intervento tempestivo e coordinato, assicurando assistenza adeguata a chi ne ha bisogno in contesti complessi come quello delle operazioni di soccorso.

" Scouting vuol dire mettere insieme un team di persone, un team multidisciplinare, che innanzitutto si muova in maniera leggera e veloce. Leggera vuol dire con poche persone, con poco materiale, e veloce vuol dire nel giro di poche ore o addirittura poche decine di minuti, come è avvenuto in questo caso". Così la dottoressa Valeria Terzi, anestesista e rianimatore dell'ospedale Niguarda di Milano che ha coordinato il team di medici, infermieri e psicologi inviati in Svizzera all'indomani della tragedia di Capodanno a Crans-Montana per coadiuvare i medici locali, supportare pazienti e parenti e organizzare il ponte aereo per rientri in patria dei feriti.

Niguarda, per i pazienti di Crans-Montana la prognosi resta riservata - Alberto Zoli, Dg del Niguarda: "Gli 11 ricoverati sono tutti in condizioni critiche: da ustioni molto estese, anche al 70%, fino a ustioni molto meno estese ma con compromissioni delle funzioni vitali ... rainews.it

"Non sapevamo che questi controlli non fossero svolti come avrebbero dovuto, ce ne rammarichiamo profondamente", ha detto il sindaco Nicolas Feraud. #CransMontana x.com

Lutto nazionale in Italia per i ragazzi morti a Crans-Montana: Favorevoli o contrari - facebook.com facebook

