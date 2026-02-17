Niente podi nelle coppie d’artistico | Conti-Macii al 6° posto Ghilardi-Ambrosini fuori dalla top 10

Conti-Macii e Ghilardi-Ambrosini non salgono sul podio al campionato mondiale di pattinaggio artistico, a causa di un rendimento deludente nella prova libera. Dopo aver iniziato con buone aspettative, le coppie bergamasche si sono piazzate rispettivamente al 6° e 12° posto, senza riuscire a qualificarsi per la fase finale. Conti e Macii, che avevano fatto sperare in una medaglia, hanno concluso la gara con un risultato deludente, mentre Ghilardi e Ambrosini sono usciti dalla top 10, lasciando i tifosi senza medaglie.

Niente medaglie bergamasche nelle coppie del pattinaggio artistico, disciplina nella quale le speranze erano riposte in Conti-Macii e Ghilardi Ambrosini, che dopo il programma corto si erano piazzate all'8° e 10° posto, con tanti rimpianti soprattutto per i primi, arrivati alla manifestazione con legittime ambizioni di podio, dopo aver conquistato il bronzo nel team event. La coppia composta da Rebecca Ghilardi, bergamasca di Pedrengo, e dal partner Filippo Ambrosini accarezza per pochi minuti il sogno del podio piazzandosi al terzo posto dopo il proprio programma libero sulle note di Poeta en el Mar e Flamenco del Mar.