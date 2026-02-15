LIVE Pattinaggio artistico Corto coppie d’artistico Olimpiadi in DIRETTA | attesa per Conti Macii! Ghilardi Ambrosini per la top 10
Conti e Macii gareggiano oggi nel pattinaggio artistico, e l’attesa cresce per le loro esibizioni alle Olimpiadi. La coppia italiana ha portato in pista un programma ricco di salti complessi, cercando di conquistare un posto nella finale. Intanto, Ghilardi e Ambrosini puntano a entrare nella top 10, sfidando avversari agguerriti e mostrando sicurezza sui salti di apertura. Durante la prova, i giudici hanno apprezzato il Triplo Twist e il Triplo Salchow in parallelo, mentre l’atterraggio del Triplo Loop lanciato ha avuto qualche difficoltà.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.08: Bene il Triplo Twist, bene il Triplo Salchow in parallelo, non perfetto l’atterraggio sul Triplo Loop lanciato 22.07: Stati Uniti sul ghiaccio con la coppia formata da Ellie Kam, 21 anni, nata in Giappone alla Yokota Air Force Base e Danny O Shea, 25 anni di Pontiac ma residente a Colorado Springs dove i due sono allenati da Drew Meekins e Sandy Straub. Sesti classificati nel 2023 al Four Continents, 12mi al Mondiale 2023 di Saitama, terzi nel 2024 al Four Continents e 11mi al Mondiale di Montreal. Lo scorso anno sono stati quarti al Four Continents e settimi al Mondiale di Boston. 🔗 Leggi su Oasport.it
Il Pattinaggio artistico alle Olimpiadi ha preso il via con le prime performance in diretta, dopo che le coppie hanno scaldato il ghiaccio con salti e figure.
Riku Miura e Ryuichi Kihara hanno conquistato il titolo mondiale, e la loro presenza a Cortina ha fatto salire la tensione tra le coppie d’artistico in gara alle Olimpiadi.
Stasera sul ghiaccio Sara Conti e Niccolò Macii si diranno ancora una volta "insieme". Ecco la loro storia. facebook
Medaglie Italia #MilanoCortina2026 G. Franzoni D. Paris F. Lollobrigida S. Goggia L. Dalmasso T. Giacomel, L. Hofer, D. Wierer, L. Vittozzi R. Lorello D. Fischnaller N. Macii, S. Conti, C. Guignard, M. Fabbri, L. Naki Gut x.com