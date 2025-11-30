Dentisti del Brindisino a lezione di manovre di primo soccorso | concluso corso
BRINDISI - Nei giorni scorsi a Cellino San Marco si sono svolti i corsi sul primo soccorso dedicati ai dentisti della provincia di Brindisi, organizzati dal Centro formazione medica (Cfm) in collaborazione con Andi Brindisi. L’associazione, presieduta dalla dott.ssa Stefania Tagliente, ha scelto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
