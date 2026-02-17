L’arbitro La Penna ha deciso di non intervenire con il VAR durante l’incidente tra Bastoni e Kalulu, provocando molte proteste tra i tifosi. La Lega calcio ha ammesso che il fischietto romano avrebbe dovuto intervenire, ma ha confermato la sua decisione in altri episodi simili. Questo episodio si aggiunge a una serie di decisioni contestate che hanno acceso il dibattito tra gli appassionati di calcio.

L’AIA ammette l’errore del fischietto romano in Inter-Juventus, ma lo promuove per tutti gli altri episodi Quello tra Bastoni e Kalulu è uno di quegli episodi destinati a restare a lungo nella memoria dei tifosi. Non solo di Inter e Juventus. A quattro giorni dalla sfida di San Siro, come ogni martedì, su Dazn è andato in onda Open Var dove è stato preso in considerazione il contatto da De Marco, il quale ha ribadito che il difensore bianconero non doveva essere espulso. Bastoni e Kalulu (foto Ansa) – Calciomercato.it “Contatto lieve, la simulazione ci poteva stare” il verdetto del rappresentante dell’ AIA. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Niente audio Var di Bastoni-Kalulu: La Penna può arbitrare subito

Espulsione Kalulu, Marelli boccia La Penna: «Errore grave. Non c’è contatto fra il francese e Bastoni. Sul mancato intervento del Var…»Marelli ha criticato l’arbitro La Penna per aver espulso Kalulu durante la partita tra Milan e Inter, sostenendo che non c’era alcun contatto tra il francese e Bastoni.

Bastoni simula, Kalulu viene espulso: errore madornale dell’arbitro, ma il VAR non può intervenireNel match tra Inter e Juventus, Pierre Kalulu ha ricevuto un cartellino rosso al 42’ per un fallo su Alessandro Bastoni.

