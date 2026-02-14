Lily Collins ha attirato l’attenzione alla New York Fashion Week indossando un top di perline, dopo aver preso posto tra le prime file della sfilata di Calvin Klein Collection. La sua presenza ha scatenato l’interesse dei fotografi, che hanno catturato ogni suo movimento. Accanto a lei, altre star come Dakota Johnson, Brooke Shields e Alexa Chung hanno partecipato alla stessa sfilata, creando un clima di grande attesa.

Proprio come è accaduto da Calvin Klein Collection che ha radunato alla sua corte tantissime stelle. Una fra tutte? Dakota Johnson, in rigoroso total black, con crop shirt annodata. A spezzare il rigore dell'outfit scuro? Una borsa bianco optical. Vicino a lei Lily Collins, con top di perline rosse e poi ancora Brooke Shields, seguita a ruota da Paloma Elsesser, Alexa Chung e Jodie Turner-Smith tutte d'accordo nel legare i capelli con un foulard. Da 7 For All Mankind sono arrivate Elsa Hosk, sofisticata con il suo look total grigio antracite e Kate Mara, ma non solo. Ad aprire il secondo giorno di sfilate è stata invece la maison Carolina Herrera, che ha visto tra le celeb protagoniste una spumeggiante Lauryn Hill con una cappa grigia che lasciava intravedere le soffici e vaporose maniche di voile, e poi Martha Stewart in total black, ma con un immancabile tocco floreale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - New York Fashion Week: Lily Collins con top di perline (e tutte le altre star in front row)

Questa mattina a New York si sono aperte le sfilate della Fashion Week.

Durante la sfilata di Michael Kors alla New York Fashion Week, Uma Thurman ha attirato l’attenzione indossando tre fili di perle che le scendevano sul vestito nero, creando un effetto visivo insolito e deciso.

