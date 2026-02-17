New York Fashion Week Autunno-Inverno 2026-2027 | i trend dalle sfilate spoiler è tornato l' eyeliner

Durante la settimana della moda di New York per l'autunno-inverno 2026-2027, gli stilisti hanno presentato molte novità, tra cui il ritorno deciso dell’eyeliner. La tendenza si distingue per la forte presenza di linee nere intensi sugli occhi, che hanno attirato l’attenzione tra le modelle in passerella. Sono stati mostrati anche variacchi di acconciature, come trecce e raccolti eleganti, pronti a diventare must della prossima stagione.

New York Fashion Week: i dettagli che ci piacciono già Le passerelle newyorkesi sono state piene di guizzi, dettagli più che abbordabili anche quando si tratta di prendere ispirazione. Occhi, innanzitutto, con eyeliner pieni di personalità, labbra nude (less is more, del resto) o, di contro, più decise, con il rosso protagonista indiscusso. Meno variazioni sul tema quando si parla di capelli, anche se non sono mancate eccezioni all'ormai inflazionato effetto naturale, con trecce, raccolti eleganti e qualche sorprendente creazione. Gli intrecci geometrici di Tory Burch Molto più di una treccia quella realizzata da Sandy Hullet per la sfilata di Tory Burch.