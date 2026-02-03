Sfilate autunno-inverno 2026-2027 | trend innovazioni e visioni dal palcoscenico di New York

La settimana della moda di New York si apre il 11 febbraio e si chiuderà il 16. Moda, innovazioni e visioni si mescolano in un calendario che mostra chiaramente come il settore attraversi un momento di cambiamento. Le sfilate porteranno in passerella le tendenze per l’autunno-inverno 2026-2027, con alcuni stilisti che sperimentano nuove idee e materiali. La città si prepara a mostrare le sue proposte, tra attese e sorprese.

La New York Fashion Week autunno-inverno 2026-2027 si svolgerà dal 11 al 16 febbraio 2026, con un calendario che segna un momento di transizione per il mondo della moda americana. L'evento, che da anni rappresenta uno dei poli più influenti del calendario internazionale, torna a riempire le strade della Grande Mela con 63 sfilate, tra debutti, ritorni e assenze significative. A dare il via all'edizione è Proenza Schouler, che per la prima volta presenterà una collezione interamente guidata dalla nuova direttrice creativa, Rachel Scott, un passaggio simbolico che segna l'inizio di una nuova era per il brand.

