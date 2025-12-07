A Reggio Calabria è atterrato l' Ufo Riggitanu | il panino spaziale nuovo simbolo dello street food

È atterrato a Reggio Calabria direttamente dallo spazio l’Ufo Riggitanu, sigillato grazie alla nuovissima macchina Space Bun, un macchinario che chiude il panino rendendolo una sfera perfetta, compatta e scenografica, come un piccolo disco volante. Realizzato da Peterland delle sorelle gemelle. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

