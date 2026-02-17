Nel silenzio generale si consuma lo scippo di risorse al Sud più corposo degli ultimi anni
La Corte dei Conti denuncia che nel 2023 sono stati sottratti più di 2 miliardi di euro alle regioni del Sud, un furto senza precedenti negli ultimi anni. La decisione arriva dopo un’analisi dettagliata delle somme assegnate e poi ridotte dai ministeri competenti, lasciando le aree meridionali con risorse notevolmente inferiori a quelle previste. La situazione si verifica mentre le comunità del Sud affrontano già molte difficoltà economiche e sociali.
Nel silenzio generale si è consumato lo scippo di risorse al Sud più corposo degli ultimi anni: oltre 2 miliardi! A sostenere questa tesi non sono le forze di opposizione né i movimenti meridionalisti, bensì la Corte dei Conti che, con la delibera n. 22SEZAUT2025FRG, ha attentamente analizzato l’effettivo stato di attuazione del Pnrr. Il documento è stato pubblicato lo scorso 12 gennaio 2026, eppure non si è sollevato alcun polverone politico e mediatico, probabilmente perché troppo tecnico o poco immediato. L’analisi della magistratura contabile è stata effettuata scandagliando i dati presenti nella piattaforma ReGiS e quelli resi noti dalle Sezioni regionali della Corte, un lavoro che consente di analizzare gli aspetti legati alla gestione finanziaria, all’evoluzione della spesa e alla rendicontazione dei progetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
