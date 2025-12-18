Il futuro dell’ospedale Parcaroli rischia di essere deciso da interessi regionali, lasciando i cittadini senza voce. Angelo Sciapichetti del PD critica duramente le scelte della Regione e il comportamento del sindaco, evidenziando come questa situazione rappresenti uno dei più gravi scippi degli ultimi anni. Un’analisi che mette in luce le responsabilità e le conseguenze di decisioni prese senza il coinvolgimento della comunità locale.

"Ospedale, il più grande scippo degli ultimi anni"

Sull’ospedale Parcaroli è succube della Regione. Angelo Sciapichetti, segretario provinciale del Partito democratico, interviene sulla questione del nuovo ospedale, ripercorrendo la cronistoria delle decisioni prese e marcando come "l’uscita del sindaco che incolpa l’amministrazione precedente è una mancanza di rispetto". "Nel 2018 viene stabilita la sede alla Pieve di Macerata – dice Sciapichetti (foto) –, la Regione si mette subito al lavoro per realizzare l’intervento con un project financing. L’ospedale sarebbe stato pronto nel 2024. Nel 2020 la destra vince le regionali e il primo atto che compie è quello di annullare e cancellare tutte le procedure avviate; il project financing viene così stracciato e la situazione azzerata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

