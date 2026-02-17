Nel resort di Fantini ai fornelli arriva chef Cristian Di Tillio
Il resort Fantini di Borgo Baccile ha scelto lo chef Cristian Di Tillio per arricchire il suo menù, portando una ventata di novità in cucina. Di Tillio, noto per il suo stile creativo e piatti ricchi di sapore, si occuperà di ideare e gestire le proposte gastronomiche durante gli eventi del resort. La sua presenza si traduce in ricette più innovative e in un’offerta più variegata per gli ospiti.
Borgo Baccile, l’agri-resort diffuso firmato Fantini Wines, inaugura il 2026 con un importante rinnovamento della propria offerta gastronomica: ai fornelli arriva lo chef Cristian Di Tillio, che firma e supervisiona le esperienze culinarie legate agli eventi della struttura. Una collaborazione che rappresenta un’evoluzione naturale per il borgo di Crecchio, nato otto anni fa dal recupero di case contadine storiche e diventato punto di riferimento italiano per un’ospitalità autentica, dove lentezza e convivialità si intrecciano al rispetto del territorio. Classe 1977, Cristian Di Tillio è uno dei nomi più apprezzati della gastronomia abruzzese: la sua è una cucina identitaria, che reinterpreta la tradizione regionale con libertà espressiva e tecnica contemporanea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
