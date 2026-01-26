Quartiere Libertà strade al buio per giorni | ripristinata l’illuminazione pubblica

L’illuminazione pubblica nel quartiere Libertà di Bari è stata ripristinata dopo alcuni giorni di interruzione causata da un guasto all’impianto. Le strade interessate, rimaste al buio, ora tornano ad essere illuminate, contribuendo a migliorare la sicurezza e la vivibilità della zona. L’amministrazione comunale ha intervenuto prontamente per risolvere il problema e ripristinare il normale funzionamento dell’illuminazione pubblica.

Guasto agli impianti in via Trevisani, Garruba e Ravanas: disagi per residenti e commercianti, poi l’intervento di riparazione È tornata a funzionare l’illuminazione pubblica in alcune strade del quartiere Libertà di Bari rimaste al buio per diversi giorni a causa di un guasto all’impianto. A segnalare il problema erano stati diversi cittadini della zona. Sulla vicenda era intervenuto anche il movimento politico “Riprendiamoci il Futuro”, che aveva denunciato la situazione scrivendo al sindaco, al prefetto e informando gli organi di stampa. Nelle ultime ore l’impianto è stato ripristinato e le strade sono tornate regolarmente illuminate.🔗 Leggi su Baritoday.it

