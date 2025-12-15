Nayt è in gara al Festival di Sanremo con il brano Prima che
Nayt partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano “Prima che”. Artista apprezzato per la sua profondità e introspezione, porta sul palco una musica che esprime le emozioni più autentiche della sua generazione. La sua presenza al festival segna un’importante tappa nella sua carriera artistica.
nayt PER LA PRIMA VOLTA IN GARA AL FESTIVAL DI SANREMO CON IL BRANO “PRIMA CHE” ( link pre-save ) NAYT, tra gli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione e che con la sua scrittura riesce a dare voce alla profondità e all’inquietudine che caratterizzano l’essere umano, sarà per la prima volta in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “ PRIMA CHE ”, già disponibile in pre-save ( link ). nayt Con 5 album certificati Oro, “Raptus 3”, “ MOOD”, “ DOOM”, “ HABITAT” e “ Lettera Q ”, e oltre dieci anni di carriera, nayt, nome d’arte di William Mezzanotte, è uno degli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione. Romadailynews.it
Nastya and dad found a treasure at sea
nayt è per la prima volta in gara al Festival di Sanremo! - NAYT, tra gli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione e che con la sua scrittura riesce a dare voce alla profondità e all’inquietudine che caratterizzano l’essere umano, sarà per ... mi-lorenteggio.com
Nayt, l'emozione di un vero e proprio debutto - 4/7 - Cos’è che dà veramente senso alle cose in un periodo storico dove la raccolta di dati fa da padrona. ilfattoquotidiano.it
Nayt in gara al Festival di Sanremo con "Prima che" #sanremo2026 x.com
PRIMA CHE è il brano di @nayt in gara a #Sanremo2026 @sanremorai @columbiarecordsitaly @sonymusicitaly - facebook.com facebook