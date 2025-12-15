Nayt partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano “Prima che”. Artista apprezzato per la sua profondità e introspezione, porta sul palco una musica che esprime le emozioni più autentiche della sua generazione. La sua presenza al festival segna un’importante tappa nella sua carriera artistica.

© Romadailynews.it - Nayt è in gara al Festival di Sanremo con il brano “Prima che”

nayt PER LA PRIMA VOLTA IN GARA AL FESTIVAL DI SANREMO CON IL BRANO “PRIMA CHE” ( link pre-save ) NAYT, tra gli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione e che con la sua scrittura riesce a dare voce alla profondità e all’inquietudine che caratterizzano l’essere umano, sarà per la prima volta in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “ PRIMA CHE ”, già disponibile in pre-save ( link ). nayt Con 5 album certificati Oro, “Raptus 3”, “ MOOD”, “ DOOM”, “ HABITAT” e “ Lettera Q ”, e oltre dieci anni di carriera, nayt, nome d’arte di William Mezzanotte, è uno degli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione. Romadailynews.it

Nastya and dad found a treasure at sea

nayt è per la prima volta in gara al Festival di Sanremo! - NAYT, tra gli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione e che con la sua scrittura riesce a dare voce alla profondità e all’inquietudine che caratterizzano l’essere umano, sarà per ... mi-lorenteggio.com

Nayt, l'emozione di un vero e proprio debutto - 4/7 - Cos’è che dà veramente senso alle cose in un periodo storico dove la raccolta di dati fa da padrona. ilfattoquotidiano.it

Nayt in gara al Festival di Sanremo con "Prima che" #sanremo2026 x.com

PRIMA CHE è il brano di @nayt in gara a #Sanremo2026 @sanremorai @columbiarecordsitaly @sonymusicitaly - facebook.com facebook