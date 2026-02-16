La madre di Navalny chiede giustizia | Sapevamo che era stato assassinato
La madre di Alexei Navalny denuncia un'ingiustizia, affermando che sapeva da tempo della sua morte e che le circostanze sono state nascoste. La donna ha parlato dopo le recenti rivelazioni che indicano come il leader dell’opposizione sia stato ucciso, alimentando le accuse di copertura e omissione. Una testimonianza che aggiunge tensione alla vicenda e apre nuovi dubbi sulla verità dietro la sua scomparsa.
La madre di Navalny chiede giustizia: Sapevamo che era stato assassinatoNuove rivelazioni sulla morte di Alexei Navalny: un’indagine di cinque Paesi europei parla di avvelenamento. La madre: È stato assassinato ... adnkronos.com
Madre di Navalny, 'fare piena luce sulla sua morte'La madre di Alexei Navalny, Lyudmila, ha chiesto oggi di fare piena luce sulla morte del figlio, deponendo fiori sulla sua tomba nel cimitero Borisovo di Mosca nel secondo anniversario del decesso avv ... ansa.it
Gli #USA non contestano il rapporto di cinque Paesi europei secondo cui il leader dell'opposizione russa Alexei #Navalny sarebbe stato avvelenato a morte in carcere. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco #Rubio, sottolineando che "è preoccupa - facebook.com facebook