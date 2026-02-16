La madre di Navalny chiede giustizia | Sapevamo che era stato assassinato

La madre di Alexei Navalny denuncia un'ingiustizia, affermando che sapeva da tempo della sua morte e che le circostanze sono state nascoste. La donna ha parlato dopo le recenti rivelazioni che indicano come il leader dell’opposizione sia stato ucciso, alimentando le accuse di copertura e omissione. Una testimonianza che aggiunge tensione alla vicenda e apre nuovi dubbi sulla verità dietro la sua scomparsa.