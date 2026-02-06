Nubifragio nella notte a Roma | strade e abitazioni allagate crollato un albero davanti a una scuola

Questa notte Roma si è svegliata sotto una pioggia intensa che ha causato allagamenti in diverse zone della città. Strade e cortili sono rimasti allagati, alcune abitazioni sono state invase dall’acqua. Una grande pianta è crollata davanti a una scuola, bloccando l’ingresso. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno ricevuto decine di chiamate per intervenire su allagamenti e alberi caduti. La città si prepara a gestire i danni di questa forte perturbazione.

