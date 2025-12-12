Verdello dice no all’agrivoltaico | Così difendiamo il territorio

Verdello ha deciso di opporsi all’installazione di impianti agrivoltaici sul proprio territorio. La scelta mira a preservare l’ambiente agricolo e il paesaggio locale, limitando l’espansione di questa tecnologia. Il Comune intende così difendere le caratteristiche distintive del territorio e garantire la tutela delle aree rurali.

Verdello. Il Comune dice “no” agli impianti agrivoltaici. Una scelta che ha sì lo scopo di limitare l’espansione dell’agrivoltaico ma anche quello di proteggere il più possibile il paesaggio agricolo rimasto. Il Comune ha ridotto di quasi il 35% le superfici edificabili, riportando ampie porzioni di territorio sotto tutela agricola per frenare l’arrivo di nuovi impianti agrivoltaici e limitare la proliferazione di serre. “Non abbiamo, di fatto, ‘blindato’ il territorio – spiega il sindaco Fabio Mossali – ma recependo e facendo nostre quelle che sono le prescrizioni di Regione e Provincia abbiamo ridotto in modo significativo le aree edificabili creando delle aree agricole strategiche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it