fondazione madre il nuovo grande progetto di achille lauro

Il 17 febbraio 2026, Achille Lauro ha annunciato il suo nuovo progetto, la Fondazione Madre, per sostenere giovani artisti emergenti. Lauro, che ha conquistato il pubblico con il suo stile eclettico, intende offrire uno spazio dedicato alla musica e all’arte contemporanea, con particolare attenzione ai talenti della scena italiana. La fondazione si concentrerà su eventi, corsi e residenze creative, coinvolgendo artisti e studenti provenienti da diverse regioni.

Oggi, diciassette febbraio 2026, Achille Lauro, noto cantautore italiano reduce da numerosi successi e con una grande carriera artistica alle spalle, ha lanciato il suo nuovo progetto, la Fondazione Madre. «È un impegno reale, nato dal cuore e dalla volontà di esserci davvero per i giovani più fragili», ha spiegato il cantautore. «Madre è cura. È protezione. È dare una possibilità anche quando sembra tardi. Nasce per progetti importanti, per giovani fragili che non riescono a chiedere aiuto», ha scritto in una storia sul suo profilo Instagram, per spiegare l'obiettivo dell'iniziativa.

"Confrontarmi con bambini gravemente malati è un regalo immenso. Incontro da 5 anni ragazzi negli ospedali e nelle carceri. Spero di presentare Fondazione Madre a Sanremo 2026": parla Achille LauroAchille Lauro ha raccontato di aver trovato una grande fonte di gratificazione nel confrontarsi con bambini gravemente malati, una esperienza che vive da cinque anni incontrando ragazzi negli ospedali e nelle carceri.

