Nasce Fondazione Madre | Achille Lauro dà vita ad un progetto benefico ispirato dalla sua mamma

Achille Lauro ha creato la Fondazione Madre per aiutare le persone in difficoltà, ispirato dall’amore per sua madre. La decisione nasce dal desiderio di offrire supporto concreto a chi sta attraversando momenti difficili, dedicando risorse e attenzione a progetti sociali. La fondazione si concentrerà su iniziative di assistenza e solidarietà, coinvolgendo volontari e enti locali. Lauro ha spiegato che questa scelta deriva dal suo impegno personale e dalla volontà di fare qualcosa di utile per la comunità. La figura di sua madre rappresenta il motore di questa iniziativa, che mira a portare conforto e speranza a chi ha bisogno.

"Oggi è un dovere rendersi conto che c'è tanta gente in difficoltà e che bisogna mettersi a servizio degli altri", con queste parole Achille Lauro dà vita a Fondazione Madre Achille Lauro ha pensato di dar vita ad una realtà che possa aiutare le persone in difficoltà. Questo annuncio arriva in un momento di grande popolarità e attenzione mediatica per l’artista. Infatti Lauro sarà co-conduttore durante la seconda serata di Sanremo. Ma ancor prima sarà presente alla cerimonia di chiusura Milano Cortina. Inoltre quest’anno è stato il suo anno grazie alla partecipazione al festival con Incoscienti giovani e poi con brani, durante l’anno, come Perdutamente, Amor, Amore disperato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nasce Fondazione Madre: Achille Lauro dà vita ad un progetto benefico ispirato dalla sua mamma Fondazione Madre, il nuovo grande progetto di Achille LauroIl 17 febbraio 2026, Achille Lauro ha annunciato il suo nuovo progetto, la Fondazione Madre, per sostenere giovani artisti emergenti. Crans-Montana, Achille Lauro: una sofferenza che tocca tutti. La sua “Perdutamente” cantata dalla mamma di Achille Barosi al funerale del figlioA Crans-Montana, il ricordo di Achille Lauro si intreccia con il dolore per la perdita di Achille Barosi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Fondazione Madre, l'impegno sociale di Achille Lauro per i giovani fragiliCon il socio Andrea Marchiori la Fondazione nasce per offrire cura, ascolto e rinascita a ragazzi e ragazze. Il cantante: 'Al servizio degli altri, voglio restituire quello che ho ricevuto' ... adnkronos.com Achille Lauro presenta la Fondazione Madre: Il mio impegno per i più fragiliDopo anni di lavoro, presentare finalmente Fondazione Madre è per me motivo di grande orgoglio: è un impegno reale, nato dal ... iltempo.it Dalla collaborazione tra Regione autonoma Valle d’Aosta e Fondazione CRT nasce un centro unico per la ricerca. Per la sede dell'hub sarà recuperato un edificio nei pressi del complesso industriale della Cogne Acciai Speciali. facebook