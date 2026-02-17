Un grande incendio ha colpito via Chiaia a Napoli, causando danni alla cupola del Teatro Sannazaro. Le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto, le squadre di emergenza stanno tentando di domare il rogo, mentre il fumo si alza alto nel cielo della zona.

Un vasto incendio si è sviluppato in via Chiaia a Napoli. Sta andando in fumo la cupola del Teatro Sannazaro. Si temono danni anche all’interno della struttura teatrale. Le foto dell’incendio sono state diffuse sui social dall’ex presidente del consiglio provinciale di Napoli, Enrico Pennella. Soprannominato ‘La Bomboniera di via Chiaia’, il Teatro Sannazzaro fu costruito nell’antico chiostro dei Padri Mercenari spagnoli ed inaugurato nel 1847. E’ un centro di produzione teatrale riconosciuto dal Mibac e negli ultimi anni ha portato in scena spettacoli della tradizione popolare partenopea e non solo, fino a riportare in auge un genere ormai dimenticato, il Cafè Chantant. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Napoli, vasto incendio a via Chiaia. Brucia la cupola del Teatro Sannazaro

Un incendio di grandi proporzioni si è scatenato questa mattina in via Chiaia a Napoli, probabilmente a causa di un cortocircuito.

Nella notte, un incendio ha devastato la cupola del Teatro Sannazaro a Chiaia, causando grande paura tra i residenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.