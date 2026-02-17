Napoli unito nella preghiera per Francesco il bambino in gravi condizioni dopo il trapianto

A Napoli, la comunità si raccoglie in preghiera per Francesco, un bambino di sette anni che si trova in condizioni critiche dopo aver subito un trapianto di cuore. La famiglia del piccolo ha raccontato che il cuore donato ha manifestato complicazioni fin dai primi giorni, rendendo difficile il percorso di recupero. I medici lavorano senza sosta per stabilizzare le sue condizioni e trovare una soluzione efficace.

Le Condizioni di Francesco: Un Trapianto di Cuore Critico. Le condizioni di Francesco, il bambino di 2 anni ricoverato presso l'ospedale Monaldi di Napoli a causa di un trapianto di cuore andato male, continuano a destare molta preoccupazione. La situazione del piccolo è seguita con grande apprensione da tutta la città di Napoli, dove la comunità si è stretta attorno alla sua famiglia, pregando per un miglioramento del suo stato di salute. Dettagli sul Trapianto e le Complicazioni Riferite dai Medici. Trapianto Napoli, i medici: "Condizioni del bambino gravi ma stabili" Il bambino di Napoli, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Monaldi dal 23 dicembre, ha subito un trapianto di cuore che si è complicato a causa delle sue condizioni gravi. Trapianto fallito, l'ospedale Monaldi: «Il bambino resta in lista di trapianto, le sue condizioni sono stabili» L'ospedale Monaldi di Napoli ha annunciato che il trapianto di cuore del bambino è fallito.