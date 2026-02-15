Il bambino di Napoli, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Monaldi dal 23 dicembre, ha subito un trapianto di cuore che si è complicato a causa delle sue condizioni gravi. I medici spiegano che, nonostante la situazione critica, le sue condizioni sono attualmente stabili. Il paziente è stato sottoposto a un intervento complesso, che ha richiesto un team di specialisti dedicato.

Le condizioni del bambino ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Monaldi di Napoli dal 23 dicembre, dopo avere ricevuto un cuore risultato compromesso “si presentano stabili, in un quadro di grave criticità”. E’ quanto riferisce l’Azienda dei Colli che spiega che “il piccolo è ricoverato in terapia intensiva sotto stretto monitoraggio assistenziale e strumentale e di consulenze specialistiche. Allo stato il paziente permane in lista trapianto fino a nuova valutazione”. L’ospedale conferma “che il Polo di Cardiochirurgia dell’Azienda dei Colli è da sempre in rete con le principali strutture mediche del Paese che si occupano della materia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trapianto Napoli, i medici: “Condizioni del bambino gravi ma stabili”

L’ospedale Monaldi di Napoli ha annunciato che il trapianto di cuore del bambino è fallito.

Tommasino, il bambino di due anni con il cuore danneggiato da un errore di conservazione, resta in lista d’attesa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.