Trapianto Napoli i medici | Condizioni del bambino gravi ma stabili

Il bambino di Napoli, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Monaldi dal 23 dicembre, ha subito un trapianto di cuore che si è complicato a causa delle sue condizioni gravi. I medici spiegano che, nonostante la situazione critica, le sue condizioni sono attualmente stabili. Il paziente è stato sottoposto a un intervento complesso, che ha richiesto un team di specialisti dedicato.
Le condizioni del bambino ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Monaldi di Napoli dal 23 dicembre, dopo avere ricevuto un cuore risultato compromesso "si presentano stabili, in un quadro di grave criticità". E' quanto riferisce l'Azienda dei Colli che spiega che "il piccolo è ricoverato in terapia intensiva sotto stretto monitoraggio assistenziale e strumentale e di consulenze specialistiche. Allo stato il paziente permane in lista trapianto fino a nuova valutazione". L'ospedale conferma "che il Polo di Cardiochirurgia dell'Azienda dei Colli è da sempre in rete con le principali strutture mediche del Paese che si occupano della materia.
Tommasino, il bambino di due anni con il cuore danneggiato da un errore di conservazione, resta in lista d'attesa.
Napoli, il caso del trapianto di cuore fallito sul bimbo di due anni. 6 medici indagati
Medici divisi sul trapianto. Parere negativo del 'Bambino Gesù'. Il primario di Napoli: pronti a operare L'ospedale Monaldi mantiene il bimbo in lista per ricevere un nuovo cuore. Il legale della famiglia del piccolo: Ogni giorno potrebbe essere l'ultimo
Il cuore destinato al trapianto di un bambino di Napoli sarebbe stato trasportato in un semplice contenitore di plastica, privo di sistemi per il controllo della temperatura. Le indagini dei Carabinieri NAS di Napoli hanno evidenziato che, oltre alla mancanza
Il cuore destinato al trapianto di un bambino di Napoli sarebbe stato trasportato in un semplice contenitore di plastica, privo di sistemi per il controllo della temperatura. Le indagini dei Carabinieri NAS di Napoli hanno evidenziato che, oltre alla mancanza