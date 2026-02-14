Bimbo col cuore bruciato lacrime in diretta tv | la notizia atroce

Un bambino di due anni ha subito un grave incidente che ha causato danni al cuore, portandolo a dover affrontare un trapianto urgente all’ospedale Monaldi di Napoli. La scena di lui con il petto bruciato e le lacrime che scorrevano in diretta televisiva ha commosso milioni di spettatori. Durante l’intervento, il piccolo ha mostrato segnali di sofferenza che hanno acceso l’attenzione di tutti.

La vicenda del piccolo paziente di soli due anni, sottoposto a un drammatico trapianto di cuore presso l’ospedale Monaldi di Napoli, ha raggiunto un punto di svolta estremamente critico e doloroso. Il caso, che ha scosso l’opinione pubblica nazionale, riguarda un intervento chirurgico terminato nel peggiore dei modi a causa di un presunto quanto incredibile errore nella catena di conservazione dell’organo. Il cuore destinato al bambino sarebbe arrivato a destinazione bruciato, ovvero irrimediabilmente danneggiato dal freddo eccessivo poiché, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato a contatto con del ghiaccio secco invece del normale ghiaccio idoneo al trasporto di tessuti biologici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Il conduttore televisivo si commuove in diretta quando annuncia che un bambino di soli cinque anni è stato ricoverato d’urgenza a causa di gravi ustioni al cuore.

Un bambino di due anni e quattro mesi ha subito gravi danni al cuore a causa di un incidente, e ora si trova in condizioni critiche in terapia intensiva.

