Bimbo col cuore bruciato la notizia e il conduttore crolla in lacrime in diretta tv

Il conduttore televisivo si commuove in diretta quando annuncia che un bambino di soli cinque anni è stato ricoverato d’urgenza a causa di gravi ustioni al cuore. La notizia arriva dopo che il piccolo è stato soccorso dai paramedici in un appartamento di Milano, dove si erano verificati degli incidenti domestici. In studio, le sue lacrime tradiscono l’emozione di fronte a una vicenda così drammatica.

Certe storie entrano in casa in punta di piedi e poi ti lasciano senza fiato. Un bambino piccolissimo, una corsa contro il tempo, una speranza appesa a un sì. E poi quella parola che fa venire i brividi, ripetuta sottovoce da chi non riesce nemmeno a crederci: errore. Possibile che tutto si giochi su un dettaglio? È il caso del bimbo di due anni operato al Monaldi di Napoli, una vicenda che da giorni scuote l'Italia e che, nelle ultime ore, è diventata ancora più dolorosa. Perché non si parla soltanto di un intervento andato male: sullo sfondo c'è l'ipotesi di una catena di decisioni e passaggi che avrebbe trasformato un'occasione di vita in un incubo.

Un bambino di due anni e quattro mesi ha subito gravi danni al cuore a causa di un incidente, e ora si trova in condizioni critiche in terapia intensiva.

Il bambino napoletano con il cuore danneggiato ha ricevuto una diagnosi dura dall’ospedale Bambino Gesù: non può più ricevere un nuovo cuore.

