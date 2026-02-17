Napoli spaventoso incendio a Chiaia nella notte | la zona è quella del Teatro Sannazaro

Nella notte, un incendio ha devastato un condominio a Chiaia, nel quartiere vicino al Teatro Sannazaro, partendo da un cortocircuito elettrico. Enrico Pennella ha diffuso sui social le immagini della scena, attirando l’attenzione di molti napoletani. La zona è stata evacuata e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme.

Spaventoso incendio nella notte a Chiaia all'interno di un condominio. La segnalazione e le foto diffuse sui social da Enrico Pennella. La zona interessata è quella del Teatro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, spaventoso incendio a Chiaia nella notte: la zona è quella del Teatro Sannazaro Napoli, controlli dei carabinieri nella zona dei baretti di Chiaia Sicurezza a Napoli, arriva la zona rossa anche a Chiaia: la decisione del prefetto Questa mattina il prefetto di Napoli ha deciso di istituire la zona rossa anche nel quartiere di Chiaia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Napoli, incendio a Secondigliano: distrutta la storica pizzeria del corso; Napoli incendio a Secondigliano | a fuoco una pizzeria storica; Incendio a Secondigliano pizzeria distrutta e appartamenti inagibili | 21 sfollati accolti dal Comune. Napoli, incendio a Secondigliano: distrutta la storica pizzeria del corsoNotte di paura a Secondigliano, dove uno spaventoso incendio ha divorato una delle storiche attività del quartiere: la pizzeria Benvenuti ... msn.com Napoli, incendio nella storica pizzeria di Secondigliano: il rogo devasta Benevenuti al SudNotte di paura a Secondigliano, dove uno spaventoso incendio ha divorato una delle storiche attività del quartiere: la pizzeria Benvenuti al sud. Pesante la conta dei danni, con i locali resi comple ... msn.com Vi aspetto a Napoli al Teatro Sannazaro il 30 Aprile Acquista il tuo biglietto: https://shop.vivaticket.com/it/sell/cmd=prices&pcode=13258612&tcode=vt0019883&qubsq=3f855c0f-d969-4dea-94e5-27d6b0d6dbb3&qubsp=88e9a399-9f9d-4a91-a9c1-cb967b9 facebook