Napoli controlli dei carabinieri nella zona dei baretti di Chiaia
Baretti di Chiaia, quartiere di Napoli, nella morsa dei controlli dei carabinieri della compagnia Napoli centro che questa notte hanno setacciato la zona della movida.Identificati 92 giovanissimi e controllati 33 veicoli per un totale di 25 contravvenzioni al codice della strada.All’alba saranno 8 le persone denunciate. Durante i controlli un 19enne è stato trovato in possesso di un tirapugni mentre un 28enne aveva superato il limite alcolemico.Sono due i ragazzi segnalati alla Prefettura perché trovati con poche quantità di droga.Denunciati 6 napoletani che svolgevano l’attività del parcheggiatore abusivo, recidivi nel biennio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
