Napoli riflette sull’arte come denuncia | la retrospettiva a Gaetano Porcasi e la lotta alla mafia

Gaetano Porcasi ha scelto la pittura come arma contro la mafia, e questa scelta si fa sentire a Napoli, dove si tiene una mostra dedicata alle sue opere. La retrospettiva presenta dipinti che rappresentano scene di lotta e protesta, realizzati con colori vivaci e dettagli precisi. La città si ferma a riflettere sul ruolo dell’arte come forma di denuncia e di resistenza. La mostra, aperta al pubblico, mette in mostra le immagini che il pittore siciliano ha creato negli ultimi trent’anni, tra cui spiccano ritratti di vittime e simboli di speranza.

Un Pennello Contro la Mafia: L'Arte di Gaetano Porcasi Scuote Napoli. Napoli ospita una potente retrospettiva dedicata alle opere di Gaetano Porcasi, pittore siciliano che da oltre trent'anni utilizza l'arte come strumento di denuncia contro la criminalità organizzata. Inaugurata il 16 febbraio 2026, la mostra rappresenta un momento di riflessione sul ruolo della cultura nella costruzione di una società civile più consapevole e resiliente, un dialogo tra le ferite della Sicilia e la complessa realtà campana. La Scelta di Napoli: Un Terreno Fertile per l'Arte Impegnata. La decisione di allestire questa retrospettiva nel cuore di Napoli non è casuale.