La povertà educativa terreno fertile per la criminalità Mucci | La lotta alla mafia inizia a scuola

La povertà educativa rappresenta un fattore di rischio che può favorire l’ingresso nella criminalità. Secondo Mucci, la lotta alla mafia e alla delinquenza deve partire dalle scuole, offrendo a tutti i giovani opportunità di crescita e formazione. Investire nell’istruzione è fondamentale per costruire un futuro più sicuro e inclusivo, impedendo che i giovani si allontanino dai percorsi di crescita e di legalità.

"Ogni ragazzo che la scuola perde è una lampadina che si spegne nel futuro della nazione: non si illumina più nessuno". A dichiararlo è Aldo Mucci, dirigente nazionale del Sindacato generale scuola (Sgs).

LAZIO. Nel Lazio oltre 60mila bambini e ragazzi vivono in condizioni di povertà educativa. Le difficoltà riguardano soprattutto l'accesso ai servizi per la prima infanzia e il rischio di dispersione scolastica, in particolare nelle aree più fragili della regione.