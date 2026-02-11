De Ketelaere pessime notizie | lesione al menisco e possibile operazione in vista

Charles De Ketelaere dovrà fermarsi più a lungo del previsto. L’attaccante belga ha subito una lesione al menisco e si attendono altri esami per capire l’entità del problema. Non è ancora certo, ma l’ipotesi di un intervento chirurgico non può essere esclusa. La sua stagione rischia di essere compromessa, e ora si attendono aggiornamenti sulle prossime mosse del club.

Infortunatosi dopo un tiro in porta nel riscaldamento di Atalanta-Cremonese, Charles De Ketelaere potrebbe restare a lungo ai box. Il primo responso diagnostico, infatti, non regala buone notizie a Palladino e alla Dea: "Lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro". Stop più pesante del previsto per il belga, il quale dovrà ora sottoporsi ad altri esami per decidere se procedere con l'intervento chirurgico o meno. Sono in corso valutazioni specialistiche per definire l'approccio terapeutico migliore: al momento non sono ancora chiari i tempi di recupero, ma il rientro di sicuro non sarà dei più rapidi.

