Infortuni Napoli arrivano pessime notizie per Antonio Conte

Amir Rrahmani si è infortunato durante la partita contro la Roma, creando preoccupazione tra i tifosi del Napoli. L’assenza del difensore potrebbe influenzare le prossime gare di campionato, poiché è uno dei punti di riferimento della difesa partenopea.

L’infortunio di Amir Rrahmani tiene in apprensione l’ambiente Napoli dopo la sfida pareggiata contro la Roma. Il difensore kosovaro ha lasciato il campo accusando un problema fisico che, fin da subito, ha destato qualche timore nello staff medico azzurro. Le prime sensazioni emerse nel post-gara non sono state incoraggianti e hanno acceso l’allarme in vista dei prossimi impegni. Nelle ore successive alla partita, dal Kosovo sono filtrate notizie preoccupanti: secondo alcune indiscrezioni, il centrale potrebbe rischiare uno stop più lungo del previsto. Rrahmani si sottoporrà agli accertamenti medici di rito nelle prossime ore, che chiariranno l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Il match tra Inter e Napoli si è concluso con un pareggio 2-2, evidenziando la reattività dei campani, che sono riusciti a rispondere alle reti avversarie in più occasioni.

Il Napoli si prepara alla partita di Coppa Italia contro il Como con due buone notizie e una brutta.

SHOCK NAPOLI: Pessime NOTIZIE per Conte dopo la Lazio!

