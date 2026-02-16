Infortuni Napoli arrivano pessime notizie per Antonio Conte
Amir Rrahmani si è infortunato durante la partita contro la Roma, creando preoccupazione tra i tifosi del Napoli. L’assenza del difensore potrebbe influenzare le prossime gare di campionato, poiché è uno dei punti di riferimento della difesa partenopea.
L'infortunio di Amir Rrahmani tiene in apprensione l'ambiente Napoli dopo la sfida pareggiata contro la Roma. Il difensore kosovaro ha lasciato il campo accusando un problema fisico che, fin da subito, ha destato qualche timore nello staff medico azzurro. Le prime sensazioni emerse nel post-gara non sono state incoraggianti e hanno acceso l'allarme in vista dei prossimi impegni. Nelle ore successive alla partita, dal Kosovo sono filtrate notizie preoccupanti: secondo alcune indiscrezioni, il centrale potrebbe rischiare uno stop più lungo del previsto. Rrahmani si sottoporrà agli accertamenti medici di rito nelle prossime ore, che chiariranno l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero.
Inter 2-2 Napoli, i campani reagiscono due volte: arrivano notizie confortanti per Antonio Conte
Il match tra Inter e Napoli si è concluso con un pareggio 2-2, evidenziando la reattività dei campani, che sono riusciti a rispondere alle reti avversarie in più occasioni.
Napoli-Como, arrivano due buone notizie per Antonio Conte (ed una negativa)
Il Napoli si prepara alla partita di Coppa Italia contro il Como con due buone notizie e una brutta.
SHOCK NAPOLI: Pessime NOTIZIE per Conte dopo la Lazio!
Napoli, tutti gli infortuni di una stagione stregata per Conte
Napoli, emergenza totale per gli infortuni muscolari. Ecco l'elenco dei giocatori che si sono dovuti fermare in questa stagione, le partite saltate le cause degli infortuni. Una lunga teoria di ...
Lobotka infortunato, il Napoli resta senza centrocampo per la sfida alla Juventus: in 40 giorni Conte ne ha persi 4
L'ultimo a fermarsi è Lobotka per risentimento muscolare alla gamba, peraltro lo scozzese era rientrato da qualche settimana da un precedente infortunio. I centrocampisti del Napoli, già contati per ...
