Non me l’aspettavo così | il pubblico promuove Vasame con Marisa Laurito

14 gen 2026

Non era uno spettacolo facile da incasellare e forse è proprio per questo che ha colpito così a fondo. “Vasame – L’amore è rivoluzionario” ha lasciato il pubblico del teatro Pirandello sorpreso, coinvolto, in alcuni momenti visibilmente emozionato. Alla fine dello spettacolo gli applausi a scena. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

