Napoli perde il Sannazaro simbolo della sua anima culturale
Il Teatro Sannazaro di Napoli, simbolo della tradizione teatrale locale, è stato distrutto da un incendio scoppiato all’alba, che ha causato la crollo della cupola e danneggiato gravemente l’edificio. Le fiamme hanno avvolto il teatro in poche ore, lasciando senza parole chi amava gli spettacoli e la storia di questo luogo. Durante le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno trovato il teatro in fiamme, confermando la gravità del danno.
NAPOLI, 17 FEBBRAIO – Un pezzo di storia culturale napoletana è stato divorato dalle fiamme. L’incendio che ha colpito all’alba il Teatro Sannazaro, in via Chiaia, ha distrutto la cupola e compromesso l’intera struttura, lasciando la città sgomenta. Le operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco sono durate ore. Sessanta persone sono state evacuate, otto soccorse per intossicazione da fumo. La Procura ha aperto un’indagine per incendio colposo mentre le cause restano da chiarire. Sul luogo è arrivata Lara Sansone, direttrice artistica del teatro, visibilmente provata. Il sindaco Gaetano Manfredi ha promesso l’impegno per restituire il teatro alla città. 🔗 Leggi su Primacampania.it
