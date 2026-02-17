Napoli perde il Sannazaro simbolo della sua anima culturale

Il Teatro Sannazaro di Napoli, simbolo della tradizione teatrale locale, è stato distrutto da un incendio scoppiato all’alba, che ha causato la crollo della cupola e danneggiato gravemente l’edificio. Le fiamme hanno avvolto il teatro in poche ore, lasciando senza parole chi amava gli spettacoli e la storia di questo luogo. Durante le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno trovato il teatro in fiamme, confermando la gravità del danno.