Il tramonto della Vaccari | da azienda simbolo all’innovazione culturale E ora c’è il Tribunale

Santo Stefano Magra, 25 novembre 2025 – Dalle piastrelle che hanno raggiunto gli angoli più lontani del mondo partendo da Ponzano al rilancio artistico. Salite e discese, sprazzi di luce e buio. La storia dell’ex ceramica Vaccari è segnata da un’altalena di successi e silenzi. Il futuro adesso è un’aula del Tribunale dove siederanno contrapposti la società Società Edilizia Nuova proprietaria di una porzione dell’ex Ceramica Vaccari di Ponzano e il Comune di Santo Stefano Magra. La Sen ha chiesto a titolo di risarcimento del danno per l’occupazione dei capannoni dismessi che l’ente aveva assegnato attraverso un bando ai privati per riqualificarli attraverso iniziative, spettacoli, sale prove, museo dei trasporti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

