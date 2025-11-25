Il tramonto della Vaccari | da azienda simbolo all’innovazione culturale E ora c’è il Tribunale
Santo Stefano Magra, 25 novembre 2025 – Dalle piastrelle che hanno raggiunto gli angoli più lontani del mondo partendo da Ponzano al rilancio artistico. Salite e discese, sprazzi di luce e buio. La storia dell’ex ceramica Vaccari è segnata da un’altalena di successi e silenzi. Il futuro adesso è un’aula del Tribunale dove siederanno contrapposti la società Società Edilizia Nuova proprietaria di una porzione dell’ex Ceramica Vaccari di Ponzano e il Comune di Santo Stefano Magra. La Sen ha chiesto a titolo di risarcimento del danno per l’occupazione dei capannoni dismessi che l’ente aveva assegnato attraverso un bando ai privati per riqualificarli attraverso iniziative, spettacoli, sale prove, museo dei trasporti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Buonasera, sarò ad Atene dal 25 al 28 dicembre e soggiornero’ a Plaka..Oltre alla lista di cose da visitare stilata nella foto cos’altro consigliate? Tipo ne vale la pena a dicembre fare l’escursione al tramonto del tempio di Poseidone e Capo Sounion?Grazie - facebook.com Vai su Facebook
Rai Movie oscura il finale di Viale del Tramonto, incidente simbolo per Viale Mazzini - Venerdì 11 luglio la scena madre finale con Norma Desmond/Gloria Swanson impegnata in ‘Viale del tramonto ‘ cancellata da Rai Movie. Scrive primaonline.it