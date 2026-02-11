Napoli beffa ai rigori | Fedele duro su Giovane e Alisson

Il Napoli esce ai rigori contro il Como e lascia l’amaro in bocca. Dopo aver combattuto tutto il match senza riuscire a segnare, i partenopei si sono dovuti inchinare agli avversari ai calci di rigore. Fedele non ha nascosto la sua delusione e ha criticato duramente Giovane e Alisson, accusandoli di aver fallito nelle occasioni decisive. La sconfitta brucia, soprattutto perché arrivata in una partita che poteva mettere in cassaforte la qualificazione. Ora il Napoli si concentra già sul prossimo impegno, sperando di superare

L'eliminazione ai rigori contro il Como brucia. E secondo Enrico Fedele, il dolore è ancora più acuto perché non nasce da una superiorità evidente degli avversari, ma dalla lotteria del dischetto. Nel suo editoriale per Il Roma, Fedele è diretto: «Esce ai rigori il Napoli dalla Coppa Italia e fa male, maledettamente male, perché stavolta l'eliminazione non ha il volto della superiorità altrui ma quello beffardo della lotteria dagli undici metri. Lukaku e Lobotka tradiscono dal dischetto, e in semifinale contro l'Inter ci va il Como di Fabregas, una squadra che sinceramente non mi ha impressionato per nulla».

