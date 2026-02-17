Rrahmani si infortuna durante la partita contro la Roma, e la sua stagione potrebbe essere già finita. Il difensore del Napoli ha riportato una lesione grave al bicipite femorale della coscia sinistra, che lo costringerà a rimanere fuori dal campo per molto tempo. Il problema si è verificato nel corso della partita, lasciando il Napoli senza uno dei suoi pilastri difensivi.

Piove sul bagnato, per il Napoli. La stagione di Amir Rrahmani, punto di riferimento della difesa, è praticamente finita. Se tutto dovesse andare per il meglio, Antonio Conte lo potrebbe ritrovare per gli ultimi scampoli di campionato a maggio inoltrato. Il calciatore si è sottoposto in giornata agli esami strumentali al Pineta Grande Hospital e il responso è stato dei peggiori: lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Lo stesso infortunio di De Bruyne e Anguissa, per intenderci. E il fatto che nessuno dei due sia ancora rientrato dà l'esatta dimensione del problema. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, non c'è pace: lesione per Rrahmani, stagione praticamente finita

Napoli, lesione distrattiva per Politano e RrahmaniDurante le analisi presso il Pineta Grande Hospital, sono emerse lesioni distrattive per Politano e Rrahmani, in seguito agli infortuni subito durante la partita tra Napoli e Sassuolo.

