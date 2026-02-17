Napoli non c' è pace | lesione per Rrahmani stagione praticamente finita
Rrahmani si infortuna durante la partita contro la Roma, e la sua stagione potrebbe essere già finita. Il difensore del Napoli ha riportato una lesione grave al bicipite femorale della coscia sinistra, che lo costringerà a rimanere fuori dal campo per molto tempo. Il problema si è verificato nel corso della partita, lasciando il Napoli senza uno dei suoi pilastri difensivi.
Piove sul bagnato, per il Napoli. La stagione di Amir Rrahmani, punto di riferimento della difesa, è praticamente finita. Se tutto dovesse andare per il meglio, Antonio Conte lo potrebbe ritrovare per gli ultimi scampoli di campionato a maggio inoltrato. Il calciatore si è sottoposto in giornata agli esami strumentali al Pineta Grande Hospital e il responso è stato dei peggiori: lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Lo stesso infortunio di De Bruyne e Anguissa, per intenderci. E il fatto che nessuno dei due sia ancora rientrato dà l'esatta dimensione del problema. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Napoli, lesione distrattiva per Politano e RrahmaniDurante le analisi presso il Pineta Grande Hospital, sono emerse lesioni distrattive per Politano e Rrahmani, in seguito agli infortuni subito durante la partita tra Napoli e Sassuolo.
Zanoli, lesione del legamento crociato: stagione finita per l'esterno dell'UdineseL’esterno dell’Udinese Zanoli si è gravemente infortunato questa mattina.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Napoli, infortunio per Rrahmani: c’è lesione, quanto rischia di stare fuori e chi può giocare al suo postoContinua l’emergenza infortuni in casa Napoli: contro la Roma si è fermato anche Amir Rrahmani. E, a distanza di due giorni, è arrivato il bollettino che spiega quali sono le condizioni dell’ex Verona ... calciomercato.com
Napoli, quando rientra Anguissa? Fissata la data, ma c'è un problemaFermo dallo scorso ottobre per un problema al bicipite femorale, il rientro di Anguissa è diventato un giallo in casa Napoli. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino , c'è un ... fantacalcio.it
