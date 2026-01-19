napoli lesione distrattiva per politano e rrahmani

Durante le analisi presso il Pineta Grande Hospital, sono emerse lesioni distrattive per Politano e Rrahmani, in seguito agli infortuni subito durante la partita tra Napoli e Sassuolo. I due giocatori azzurri restano sotto osservazione, mentre il club monitora attentamente i tempi di recupero necessari per il loro ritorno in campo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Lesione distrattiva per Politano e Rrahmani. E’ questo l’esito degli esami strumentali ai quali i due giocatori del Napoli si sono sottoposti al Pineta grande Hospital in seguito agli infortuni riportati durante l’incontro vinto dagli azzurri con il Sassuolo. Politano, afferma il Napoli in una nota sul proprio sito, ha riportato una “ lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra”. Rrahmani, invece, “ ha riportato una lesione distrattiva al gluteo sinistro”. I calciatori, conclude il Napoli, “hanno già iniziato il proprio iter riabilitativo’. Si prevedono dunque tempi medio-lunghi per il recupero di Rrahmani e Politano Difficile, se non impossibile, stabilire i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Il Napoli ha reso noto il proprio bollettino medico riguardante gli infortuni occorsi durante la partita contro il Sassuolo. Matteo Politano è stato diagnosticato con una lesione distrattiva al muscolo semimembranoso, mentre Amir Rrahmani ha riportato un problema al gluteo.

Gli esami medici di Rrahmani e Politano hanno evidenziato una doppia lesione, rappresentando una difficile sfida per il Napoli di Antonio Conte.

