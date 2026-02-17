Napoli incendio Teatro Sannazaro | quattro intossicati lievi in ospedale

Un incendio al Teatro Sannazaro di Napoli ha causato quattro persone leggermente intossicate, portate in ospedale. Le fiamme hanno bruciato l’interno del teatro, che si trova al pianoterra di un edificio in via Chiaia, una delle strade più frequentate della città. Il fumo denso si è diffuso rapidamente, creando panico tra i residenti nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Le fiamme, alte, il fumo denso. Paura tra i residenti della centralissima via Chiaia per l'incendio che ha coinvolto lo storico teatro Sannazzaro di Napoli situato al pianoterra dell'edificio. "Siamo svegli dalle cinque, c'è una nube impressionante - raccontano - siamo in casa con i fazzoletti sul naso". Quattro persone sono rimaste intossicate per il fumo e alcune sono anche state condotte in ospedale soccorse dai sanitari del 118 per lieve intossicazione. Tutti sono stati trasportati in codice giallo in ospedale, le loro condizioni non destano preoccupazione. Non risultano persone ustionate né sono stati eseguiti altri interventi da parte dei sanitari del 118, presenti in via Chiaia con una postazione per intervenire in caso di necessità per i Vigili del fuoco ancora impegnati nell'attività di spegnimento delle fiamme.