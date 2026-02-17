Napoli incendio a via Chiaia | danneggiata la cupola del Teatro Sannazaro 4 intossicati

Un incendio scoppiato all’alba in via Chiaia a Napoli ha causato danni alla cupola del Teatro Sannazaro, provocando anche quattro persone intossicate. Le fiamme si sono originate nel piano terra dello stabile, che ospita il teatro, e si sono rapidamente propagate alla struttura sovrastante. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’edificio.

La cupola del Teatro Sannazaro a Napoli risulta danneggiata gravemente da un incendio divampato all’alba nello stabile di via Chiaia al cui pianoterra si trova il teatro. Parte della cupola al di sopra della platea sarebbe crollata. La cupola non è visibile dalla strada, in quanto incastonata all’interno del cortile del fabbricato adiacente alla chiesa di Santa Maria della Mercede. Sul posto sono presenti diverse squadre dei Vigili del fuoco e la Polizia di Stato. Quattro lievi intossicati portati in ospedale. Quattro persone sono state soccorse dai sanitari del 118 per lieve intossicazione dovuta all’incendio divampato all’alba in via Chiaia e che ha coinvolto il Teatro Sannazaro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, incendio a via Chiaia: danneggiata la cupola del Teatro Sannazaro, 4 intossicati Napoli, vasto incendio a via Chiaia. Brucia la cupola del Teatro Sannazaro Un grande incendio ha colpito via Chiaia a Napoli, causando danni alla cupola del Teatro Sannazaro. Napoli, spaventoso incendio a Chiaia nella notte: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro Nella notte, un incendio ha devastato la cupola del Teatro Sannazaro a Chiaia, causando grande paura tra i residenti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Napoli, incendio nella notte nel quartiere Chiaia: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro; Incendio nel centro di Napoli: in fiamme il teatro Sannazzaro; Napoli, incendio coinvolge il teatro Sannazaro: distrutta la cupola. Ci sono intossicati, le immagini del rogo sui social; Napoli, vasto incendio a via Chiaia. Brucia la cupola del Teatro Sannazaro. Napoli, vasto incendio a via Chiaia. Brucia la cupola del Teatro SannazzaroUn vasto incendio si è sviluppato in via Chiaia a Napoli. Sta andando in fumo la cupola del Teatro Sannazzaro. Si temono danni anche all’interno della ... ilfattoquotidiano.it Napoli, incendio al teatro Sannazzaro: in fiamme la storica cupola. Alcune persone intossicate per il fumoPaura a Napoli per un vasto incendio che si è sviluppato nel cuore della città a via Chiaia, in un cortile. Le fiamme hanno divorato la cupola del teatro Sannazzaro. I vigili del fuoco sono sul posto ... tg.la7.it Incendio in corso al teatro Sannazaro di Napoli. In fiamme la cupola. Diverse squadre dei vigili del fuoco sul posto per domare il rogo. - facebook.com facebook