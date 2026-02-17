Napoli incendio Teatro Sannazaro | in corso evacuazione residenti

Un incendio scoppiato al Teatro Sannazaro di Napoli ha spinto i residenti di via Chiaia a lasciare le proprie case. Le fiamme alte e il fumo nero si sono diffusi rapidamente, costringendo le persone a evacuare in fretta. Il fuoco si è sviluppato al piano terra dello stabile storico, creando grande tensione tra chi abita nei dintorni. I vigili del fuoco stanno lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Le fiamme, alte, il fumo denso. Paura tra i residenti della centralissima via Chiaia per l'incendio che ha coinvolto lo storico teatro Sannazzaro di Napoli situato al pianoterra. "Siamo svegli dalle cinque, c'è una nube impressionante - raccontano - siamo in casa con i fazzoletti sul naso". Diverse persone sono rimaste intossicate per il fumo e alcune sono anche state condotte in ospedale. La colonna di fumo è visibile da diverse aree della città. La cupola del Teatro risulta danneggiata gravemente dall'incendio. Parte della cupola al di sopra della platea sarebbe crollata. La cupola non è visibile dalla strada, in quanto incastonata all'interno del cortile del fabbricato adiacente alla chiesa di Santa Maria della Mercede.