napoli incendio distrugge teatro sannazaro quattro intossicati 22 appartamenti evacuati

Un incendio scoppiato ieri nel cuore di Napoli ha provocato danni al Teatro Sannazaro, situato in via Chiaia, causando l’intossicazione di quattro persone e lo sgombero di 22 appartamenti. Le fiamme hanno preso origine dal piano terra dell’edificio, portando i residenti a fuggire in fretta per paura di un’ulteriore escalation del rogo.

Le fiamme, alte, il fumo denso. Paura tra i residenti della centralissima via Chiaia per l’incendio che ha coinvolto lo storico teatro Sannazaro di Napoli situato al pianoterra dell’edificio. “Siamo svegli dalle cinque, c’è una nube impressionante - raccontano - siamo stati in casa con i fazzoletti sul naso”. Quattro persone sono rimaste intossicate per il fumo e alcune sono anche state condotte in ospedale soccorse dai sanitari del 118 per lieve intossicazione. Tutti sono stati trasportati in codice giallo in ospedale, le loro condizioni non destano preoccupazione. Non risultano persone ustionate né sono stati eseguiti altri interventi da parte dei sanitari del 118, presenti in via Chiaia con una postazione per intervenire in caso di necessità per i Vigili del fuoco ancora impegnati nell’attività di spegnimento delle fiamme. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

