Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli | cupola in fiamme e danni
Un incendio ha distrutto la cupola del Teatro Sannazaro di Napoli, causando il crollo di una parte della copertura. Le fiamme sono divampate nel cuore del quartiere Chiaia, e i vigili del fuoco stanno ancora spegnendo i roghi. Durante le operazioni, alcune persone sono state soccorse per aver inalato troppo fumo.
Devastante incendio al Teatro Sannazaro di Napoli: la cupola crolla, vigili del fuoco al lavoro nel quartiere Chiaia e diverse persone intossicate dal fumo. Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli: cupola in fiamme nel cuore di Chiaia. Questa mattina, 17 febbraio 2026, un grave incendio ha colpito il Teatro Sannazaro nel centrale quartiere di via Chiaia a Napoli, suscitando paura tra i residenti e mobilitando vigili del fuoco e servizi di emergenza. Secondo le prime informazioni ufficiali, le fiamme si sono sviluppate nella notte e hanno avvolto la cupola dello storico teatro, struttura iconica della città. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
