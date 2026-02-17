Napoli incendio distrugge il teatro Sannazzaro | inchiesta per incendio colposo

Un grande incendio ha colpito il teatro Sannazzaro nel centro di Napoli, causando danni ingenti alla struttura. L’incendio si è sviluppato nella notte, probabilmente a causa di un corto circuito, e le fiamme hanno avvolto gran parte dell’edificio, che risale agli anni Cinquanta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato diverse ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La procura ha aperto un’inchiesta per incendio colposo, mentre la comunità locale si chiede quanto tempo ci vorrà per riparare i danni.

Un incendio vastissimo nel cuore di Napoli, in via Chaia, ha quasi completamente danneggiato lo storico Sannazaro. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo. Si indaga per incendio colposo (fonte Ansa Video)

Un violento incendio ha colpito all'alba il teatro Sannazaro, storico auditorium di via Chiaia.

L'incendio al teatro Sannazaro di Napoli è solo l'ultimo di una lunga serie di teatri andati a fuoco in Italia. Il precedente più noto è quello del Teatro La Fenice di Venezia del 26 gennaio 1996. Il rogo, di natura dolosa, divorò la platea, i palchi e il soffitto.