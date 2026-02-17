Napoli | incendio devastante in via Chiaia Quasi distrutto il teatro Sannazzaro Persone intossicate famiglie evacuate

Un incendio si è sviluppato ieri sera in via Chiaia a Napoli, causando ingenti danni al teatro Sannazzaro. Il rogo, forse divampato a causa di un cortocircuito, ha provocato l’intossicazione di alcune persone presenti in zona e ha costretto le famiglie a lasciare le proprie abitazioni in fretta. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e soccorritori, che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

NAPOLI – Incendio devastante nel cuore di Napoli, in via Chiaia. Le fiamme hanno coinvolto e danneggiato gravemente il teatro Sannazaro. Al momento sembra sia andata distrutta la cupola del teatro e danni si sarebbero verificati anche ai palazzi adiacenti. Ci sono persone intossicate e famiglie evacuate. Fiamme alte, fumo denso. Paura tra i residenti della centralissima via Chiaia. “Siamo svegli dalle cinque, c’è una nube impressionante – raccontano – siamo in casa con i fazzoletti sul naso”. La colonna di fumo è visibile da diverse aree della città. ‘Sono 22 gli appartamenti evacuati in seguito all’incendio, coinvolti dalle fiamme soprattutto gli appartamenti della zona alta”, conferma il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Giuseppe Paduano. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

