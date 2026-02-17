Napoli incendio coinvolge lo storico teatro Sannazaro Vigili del fuoco al lavoro l' ipotesi di un cortocircuito | L' aria è irrespirabile
Un incendio è divampato alle prime luci di oggi nella zona di Chiaia a Napoli, interessando anche il Teatro Sannazaro di Napoli. Le fiamme si sarebbero propagate velocemente, aggredendo gran parte della struttura di via Chiaia. La cupola del teatro andata interamente distrutta. Vi sarebbero anche quattro intossicati tra i residenti della zona che sono stati accompagnati in ospedale. L'aria era diventata irrespirabile già dalle prime luci dell'alba.In alcune immagini postate dai residenti sui social si notano lingue di fuoco avvolgere un appartamento di un condominio adiacente lo storico teatro, realizzato in gran parte in legno. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme lo storico teatro Sannazaro. Ipotesi cortocircuito
Nella notte di lunedì, un cortocircuito ha provocato un grande incendio al Teatro Sannazaro, uno dei simboli storici di Napoli.
Incendio al teatro Sannazaro di Napoli: "Aria irrespirabile, siamo chiusi in casa"
