Un incendio ha coinvolto il teatro Sannazaro a Napoli, provocato forse da un cortocircuito elettrico. Le fiamme hanno rapidamente avvolto gran parte dell’edificio storico situato in via Chiaia, spingendo i vigili del fuoco a intervenire immediatamente. L’aria all’interno della zona colpita è diventata irrespirabile a causa del fumo denso. Sul luogo anche le forze dell’ordine, che stanno già lavorando per chiarire la dinamica dell’incendio.

Un incendio è divampato alle prime luci di oggi nella zona di Chiaia a Napoli, interessando anche il Teatro Sannazaro di Napoli. Le fiamme si sarebbero propagate velocemente, aggredendo gran parte della struttura di via Chiaia. La cupola del teatro andata interamente distrutta. Vi sarebbero anche quattro intossicati tra i residenti della zona che sono stati accompagnati in ospedale. L'aria era diventata irrespirabile già dalle prime luci dell'alba.In alcune immagini postate dai residenti sui social si notano lingue di fuoco avvolgere un appartamento di un condominio adiacente lo storico teatro, realizzato in gran parte in legno. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Napoli, incendio coinvolge lo storico teatro Sannazaro. Vigili del fuoco al lavoro, l'ipotesi di un cortocircuito: «L'aria è irrespirabile»

Nella notte di lunedì, un cortocircuito ha provocato un grande incendio al Teatro Sannazaro, uno dei simboli storici di Napoli.

Un incendio nel quartiere di Chiaia a Napoli ha provocato un’aria irrespirabile, costringendo gli abitanti a restare in casa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.