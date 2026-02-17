Incendio al teatro Sannazaro di Napoli | Aria irrespirabile siamo chiusi in casa

Un incendio nel quartiere di Chiaia a Napoli ha provocato un’aria irrespirabile, costringendo gli abitanti a restare in casa. La notte tra il 16 e il 17 febbraio, le fiamme hanno avvolto il teatro Sannazaro, danneggiandolo in modo significativo. Le persone che vivono nei dintorni si sono svegliate con il fumo denso che riempiva l’aria e hanno dovuto chiudere porte e finestre.

Le fiamme hanno avvolto la cupola dello storico edificio. L'allarme lanciato dai residenti con le immagini che rimbalzano sui social Un incendio è divampato nella notte tra il 16 e il 17 febbraio a Napoli. Il rogo è scoppiato nel centrale quartiere di Chiaia e ha danneggiato il teatro Sannazaro. Residenti costretti a restare in casa con le finestre chiuse: "Aria irrespirabile". Chiaia è una delle aree più centrali di Napoli, La zona interessata è quella del teatro Sannazaro, inaugurato nel 1847. Le fiamme hanno avvolto la cupola dello storico edificio.

