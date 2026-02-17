Incendio al teatro Sannazaro di Napoli | Aria irrespirabile siamo chiusi in casa
Un incendio nel quartiere di Chiaia a Napoli ha provocato un’aria irrespirabile, costringendo gli abitanti a restare in casa. La notte tra il 16 e il 17 febbraio, le fiamme hanno avvolto il teatro Sannazaro, danneggiandolo in modo significativo. Le persone che vivono nei dintorni si sono svegliate con il fumo denso che riempiva l’aria e hanno dovuto chiudere porte e finestre.
Grave incendio a Chiaia, brucia il Teatro Sannazaro. "Aria irrespirabile, siamo chiusi in casa"
Un incendio devastante ha colpito questa mattina il Teatro Sannazaro a Chiaia, causando un'evacuazione immediata dei residenti vicini.
Incendio a Napoli nel teatro Sannazzaro in via Chiaia, cupola in fiamme: aria irrespirabile, 4 intossicati
Un incendio scoppiato nel teatro Sannazzaro di via Chiaia a Napoli ha causato la distruzione della cupola e ha reso l'aria irrespirabile.
