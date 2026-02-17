Napoli | in fiamme lo storico Teatro Sannazaro la cupola crolla sulla platea

Nella notte, un incendio ha devastato il Teatro Sannazaro a Napoli, provocando il crollo della cupola sulla platea. Le fiamme si sono propagate rapidamente, danneggiando gravemente uno dei simboli storici della città. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, ma il danno resta considerevole. La causa dell’incendio non è ancora nota, mentre le autorità stanno indagando per chiarire l’accaduto.

AGI - Incendio nella notte a Napoli nel centrale quartiere di Chiaia. La zona interessata è quella del teatro Sannazaro. Sul posto i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo. Le fiamme hanno anche interessato la cupola dello storico teatro che è crollata sulla platea. L'incendio continua a divampare alte, complice il vento, e lambiscono la vicina chiesa di Sant'Orsola a Chiaia. Via Chiaia, zona pedonalizzata, è chiusa per un tratto a partire dal ponte di Chiaia. Evacuate alcune abitazioni vicino l'incendio. Continuano intanto ad arrivare mezzi dei vigili del fuoco, mentre le forze dell'ordine presidiano diversi punti per evitare il passaggio dei pedoni.